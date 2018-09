NOTHING MORE NOTHING LESS CCM TAYARI MMESHAPOTEZA CREDIT ya KISIASA TANZANIA.

Maalim Seif shujaa wa karne.

Kama si nidhamu ya woga na unafiki wa wasomi wetu hapa Tanzania vyuo vikuu vinavoheshimika hapa nchini vingechukua juhudi za makusudi na za uhakika zilizotukuka za kumfanya maalim Seif kuwa kioo katika jamii ya Watanzania na Afrika kwa jumla kuwa yeye ndie shujaa katika siasa za kidunia, Kwakweli si rahisi kwa viongozi wa Afrika kuwa na “tolorence” kiasi anachoonesha Maalim Seif, uvumilivu wake wa kisiasa ni alama tosha kwa watu na wasomi wetu bobezi katika vyuo vikuu kumtumia yeye na maarifa aliyojaaliwa nayo kuwa darasa tosha katika kuwafunza vijana wapya katika fani ya siasa “in political science and democracy” kwa kuondoa “violence” katika Mataifa mengi hapa duniani na hususan katika nchi za Afrika.

Na ndio maana Wazungu walitamka wazi wakati wa ziara zake alizozifanya mara tu baada ya kutokea uhuni na ushenzi wa uchaguzi 2015 ambapo chama chake kilishinda viti vingi vya uwakilishi na urais ambapo alimshinda mpinzani wake kwa kura zaidi ya 20,000. Kwa kusema Maalim Seif hana “tendency” za kiafrika kwa maana ya kwamba Muafrika hawezi kuvumilia haya ambayo Maalim anafanyiwa na walioko madarakani.

Tukiangalia watawala wetu hawakuridhika na mfumo wa vyama vingi katika nchi hii na hawakutaka CUF chini ya Maalim Seif isimame hasa hapa Zanzibar, kwa kuwatumia ndugu zao kutoka Tanganyika walifanya juhudi kubwa sana ya kukidhoofisha chama hiki tokea uhai wa mwalimu Nyerere na walikuwa wakipewa msaada wa hali na mali kuhakikisha chama cha CUF hakisimami, hatua ya mwanzo kabisa walimtumia mtu ambae alikuwa na madaraka ya juu katika chama James Kabalo Mapalala wajagonga mwamba, likaja kundi la Nyaruba na Jamaton Magodi likashindwa, hawakuishia hapo WA kg awatumia Asha Ngede na Suleiman Nkwau ikashindikana, wanajaribu kupandikiza kila aina ya watu wao kuharibu “system” yote ya uongozi haikufua dafu, wakaja Mh Hamad Rashid na watu wake nao wakashindwa, wamenunua viongozi pamoja na wabunge na madiwani bado bendera chuma na mlingoti chuma haitingishiki, mwisho wanamtumia Lipumba na vibaraka vyake bado CUF na watu wake ime “stand steel” huku dhambi ya kuuwa democracy na kuiuwa CUF bado imewaganda na haitowaganduka mpaka wahakikishe wanarejesha amani, Usalama na kufata sheria na katiba kama wenyewe walivoandika bila ya hayo CCM na serikali zake hamna safari.

Lakini kwanini yote yatokee hayo? Seif Sharif Hamad alikuwa afisa muandamizi katika CCM na nafikiri kwa Hawa viongozi waliobaki Tanzania ukimuacha Salim Ahmeid Salim na Joseph Sinde Warioba basi anaefata hapo atakuwa Seif Sharif Hamad, kwa hio huyu alikuwa “right hand man” wa mwalimu Nyerere ndani ya CCM ya wakati huo kwa hio anaijua CCM “in and out” na anaijua Tanzania Kama lilivo jina lake kwasababu mwalimu Nyerere alimuamini sana huyu kijana mpaka akamtunuku cheo cha waziri kiongozi hapa Zanzibar cheo ambacho katika kamati ya ulinzi na Usalama wa Taifa unakuwa katibu mwenza wa vikao vyote vya ulinzi na Usalama pamoja na waziri mkuu.

Hivyo Ndio kusema Maalim kwa dhamana hizo wanamuogopa sana kwasababu anajua mengi na kuna watu nyuma yake wako kwenye “system” bado wana hisani nae. Kwa hivyo chama chochote atachoingia hawa watakuwa na hadhari nacho sana kwa ajili ya Seif Sharif na mfano mzuri ni hii UKAWA kadiri inavojipapatua Ndio kwanza Serikali inakaza kamba kuisambaratisha, zamani CHADEMA haikuwa tatizo katika nchi lakini ilipoingia UKAWA unaiona inavosakamwa hapo tatizo ni maalim Seif anazuiwa ssizifungue bongo za watu wa CHADEMA na hawa watu wetu wengine wanachukuliwa tu mzobe mzobe hawajui nini lengo la watawala hawajui kama wanachezeshwa ngoma wasio ijua, namsikitikia sana Profesor Lipumba na genge lake pamoja na hao wanaonunliwa hivi sasa kujiingiza katika ngoma wasioijua na kwa ufupi wanacheza ngoma na askari yatakayowapata si muda mrefu mtayaona.

Naziomba sana Serikali za CCM zisijisumbue kwa Maalim Seif na naomba niwahakikishie kuwa hapa tulipofikia sasa ni Mungu mwenyewe tu anaeweza kubadilisha Seif kuwa Rais wa Mamlaka ya Watu wa Zanzibar na muda si mrefu CCM msioamini pamoja na CUF wasioamini wataanguka na kuzimia wengine kwa furaha wengine itakuwa maudhi kwao, cha msingi hapa ni kumuomba Mwenyezi Mungu haya mabadiliko yaje kwa Amani na Salama hasa kwa utukufu wa siku ya leo na kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu na Dhulhijja hii.

Kaweka vikao vya siri Makunduchi vikiongozwa na babu yangu Kificho na kuweka mikutano isiyo na tija katika kambi za KVZ Mtoni chini ya uratibu wa Mpenzi wangu Amina Salim Ali yote hayo hayatosaidia kitu hasa kwakuwa since 1995 mnakwenda kwa waganga kwa ajili ya kuwa mshinde na CUF ife na yote hayo hayakuwa basi haitokuwa miujiza kwa hili kutokea.

Dunia ishaamua na nyinyi mnajua hilo kwa hivo msijiingize katika shirki mbaya hasa wakati huu ambao mageuzi yanatokea kila leo dunia katika nyanja za uongozi, ule wakati wa kuuziana chumvi kwa dhahabu sasa umepita mnalotakiwa kufanya ni kutafuta njia za kuwaeleza wanachama wenu waelewe namna inavoingia serikali mpya, Serikali ya Wazanzibari isiochuki wala upendeleo utakayofata sheria na katiba isio na ubaguzi wa rangi, ujimbo na ukanda wala isiyojali huyu katoka Pemba ua Unguja.

Nawaombeni sana tena sana muwache ubarakala wenu murejee nyuma tuungane kuikomboa nchi yetu kifikra, kiuchumi, kijamii na kiutamaduni na Zanzibar nayo itambulike hapa duniani.

Napenda kuwahakikishia watu wa Zanzibar kuwa haki yenu ya 2015 ya kuichagua CUF ikuongozeni hajapotea na Insha Allah kwa uwezo wake Jalia muda si mrefu haki itarudi kwa Wazanzibari na kila mmoja ataona na atafurahi.

CCM NOTHING MORE NOTHING LESS.

Kaditamat Watamma kaditama nasimama.

Wakatabahu.