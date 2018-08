Dk Shein akutana na wanadiaspora Pemba

Rais wa Zanzibar, Dk Ali Mohamed Shein alipokutana na wanadiaspora katika kongamano la tano lililofanyika katika kiwanja cha kufurahishia watoto cha umoja, Tibirinzi, Chake chake, Pemba

Chake Chake, Pemba

Jumamosi, Agosti 18, 2018

Rais wa Zanzibar, Dk Ali Mohamed Shein amewataka wanadiaspora kutambua kuwa jukumu lao linalowakabili ni kuzingatia usawa katia kuijenga Zanzibar na Tanzania Bara kwa mujibu wa nafasi na uwezo walionao, iwe kiuchumi au kielimu.

Dk Shein aliyasema hayo leo Jumamosi, Agosti 18, 2018 katika ufunguzi wa kongamano la tano la diaspora linalofanyika kwenye kiwanja cha kufurahishia watoto cha Umoja Tibirinzi, mjini Chake Chake Pemba.

Katika hotuba yake, Dk Shein aliwataka wanadiaspora katu wasiwe miongoni mwa kundi la watu wachache wanaodharau nchi zao kwa maendeleo ya nchi nyengine.

Alisema maendeleo ya kweli hayapatikani kwa kulaumina bali maendeleo ya kweli yanahitaji kuwepo kwa bidii na maarifa, umoja na mshikamano pamoja na matumizi mazuri ya rasilimali zilizopo.

Alisema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imekamilisha Sera ya Diaspora ambayo ilizinduliwa rasmi tarehe 09 Mei 2018 kwa lengo la kuhakikisha mipango ya maendeleo inafanikiwa.

Rais wa Zanzibar alisema sera ya mipango ya SMZ inafafanua katika kuwashirikisha wanadiaspora katika fursa za kijamii na kiuchumi zilizopo kwa wanadiaspora na namna bora ya kuzitumia fursa hizo.

Alisema Idara ya Ushirikiano wa Kimataifa na Uratibu wa Wazanzibari wanaoishi nje iliopo katika Ofisi ya Rais wa Zanzibar, kuhakikisha kwamba kopi ya sera hiyo inawekwa katika website ya idara kwa haraka iwezekanavyo ili wanadiaspora wapate kuisoma na kuifahamu.

Rais wa Zanzibar alimuagiza waziri wa ofisi yake, Haji Gavu kuunda jukwaa rasmi la Diaspora la Zanzibar ambalo kabla ya kongamano la diaspora, litakuwa na jukumu la kundaa kongamano hilo.

“Kila kiumbe kina mapenzi ya nyumbani, na hata wadudu kama nyuki, huwa tayari kujitoa muhanga kwa ajili ya kutetea nyumbani kwao, nyumbani ni nyumbani, anayependa kwao ndiye mzalendo halisi,” alisema Dk Shein.

Alisema kuwa hivi sasa suala la kuwashirikisha wanadiasora katika kuimarisha maendeleo ya nchi zao za asili limepewa umhimu wa pekee na nchi mbali mbali duniani pamoja na Mashirikiano ya Kimataifa.

Sk Shein alisema tarehe 5 Julai 2006 akiwa Makamu wa Rais wa Tanzania alialikwa kuhudhuria mkutano wa “Intellectuals of Africa and the Diaspora” akimuwakilisha Rais Jakaya Kikwete huko Salvador, Bahia nchini Brazil ambako mkutano huo ulieleza umuhimu wa wanadiaspora kuchangia maendeleo ya nchi zao.

Alisema Tanzania imeamua kuandaa mikakati ya kuwashirikisha wanadiaspora katika kupanga na kutekeleza mipango ya maendeleo ya mwaka 2010-2015 na kuweka mikakati maalum juu ya ushiriki wa wanadisapora katika kujenga nchi yao.

Aidha, alisema atahakikisha kongamano hilo linaandaliwa kila mwaka ili kuweza kukutana na wanadiaspora hasa katika kipindi hichi, baina ya mwezi wa Juni na Septemba, na Serikali ya Zanzibar itatenga bajeti maalumu kila mwaka kugharamia kongamano hilo.

Aliwataka wanadiaspora hao kuekeza Zanzibar na kuwahakikishia kuwa suala la ardhi wasiwe na wasi wasi nalo kwani wahusika wapo akiwemo waziri anaeshughulikia ardhi pamoja na Mkurugenzi wa ZIPA.

Dk Shein aliwasihi wanadiaspora kuendelea kuwa mabalozi wazuri wa Tanzania katika nchi wanazoishi na kuendelea kuwa mfano wa tabia njema ili kuendeleza sifa ya ukarimu, urafiki na usalama ambayo watanzania wamejijengea.

Aliwataka kuishi ugenini kwa kuzingatia misingi sheria ya nchi wanazoishi huku wakiwa na mapenzi makubwa nchi yao ya asili. Kuimarisha Jumuiya zao ili ziendelee kuwa daraja la kuwaunganisha kati yao na ndugu zao wa nyumbani na taasisi zinazogusa maslahi yao.

Kadhalika, aliwataka kudumisha utamaduni wa kutembelea nyumbani kila mara jambo ambalo ni muhimu na linaimarisha mapenzi huku akiwasisitiza wanapokuja nyumbani kuwachukuwa na watoto wao.

Wakizungumza, wanadiaspora hao walimpongeza Dk Shein kwa kukubali kushirikiana nao katika kongamano hilo na kuwa karibu na wanadiaspora huku akiwa mshiriki mkubwa wa maendeleo yao.

Walisema azma yao ya kujikusanya ni kuweka nguvu ya pamoja badala ya kufanya kazi kwa mtu mmoja mmoja kwa lengo la kuweza kutoa msaada mkubwa zaidi.

Kwenye kongamano hilo, Dk Shein aligawa sera kwa wanadiaspora huku akitumia fursa hiyo kueleza mipango ya serikali ya kujenga miji mipya ya kisasa pamoja na kuupanua mji mkuu wa Zanzibar kwa kufukia eneo la bahari kandokando ya Gulioni kuelekea Maruhubi.

Pia, Rais wa Zanzibar, alisema azma ya serikali yake ni kuwa na vyuo vikuu vipya viwili, ambacho kimoja kinatarajiwa kujengwa katika eneo la Fumba. Bila kusema cha pili kitajengwa wapi.