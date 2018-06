Dr Mabody, haya yaliyotokea Kenya, sisi Zanzibar hayatuhusu!!!!

Sikuwa mshabiki wa kipindi cha uchaguzi mkuu wa Kenya licha ya kuwa karibu na baadhi ya viongozi wa kambi ya NASA. Nilibahatika kukutano na mmoja kati ya washauri wa Mr Raila Odinga wa mafanikio na kushinda uchaguzi. Mengi nilijifunza kutoka kwake ikiwa ni pamoja na matayarisho ambayo walikuwa, NASA, wamejikita, ikiwa ni pamoja na matumizi ya wataalamu wa fani zote ili NASA ishinde. Mengi nilijifunza kutoka kwake. Halkadhalika, aliweza kujifunza kutoka kwangu yale yaliyokuwa yakitokea kila unapofanyika uchaguzi wa Zanzibar.

Leo bila ya kutarajia nimesikiliza kwa utulivu na umakini clip ya kile kilicho fanyika kwa jirani zetu, Kenya. Wamekiita National Prayer Breakfast, ambayo ilikuwa special program. Wametumia dini platform kuweka kando chuki, tafauti, kusahau na kuombana radhi kwa yale yote waliyotenda imma yawe mazuri au mabaya, ya matusi au karaha. Time imefika ya kukaa pamoja kama Nation, same religion, same community na kujenga mustakbali mpana wa ujenzi wa misingi bora kustahmiliana na kusameheana.

Naibu Katibu Mkuu wa CCM Zanzibar Dr Abdallah Juma Saadalla – Mabody, pamoja na chama chake alisema hayuko tayari kukutana na wapinzani. Sababu kubwa aliyoitowa nikuwa wamewasumbua wazeee wao. Nilitegemea Dr Abdalla ataongeza angalau sababu nyengine ya msingi ya kukataa kukutana na wapinzani, na hapa niweke sawa bila kutafuna maneno, nikuwa Dr Ali Mohamed Shein akutane na Maalim Seif Sharif Hamad kujadili mustakbali mpana wa Zanzibar.

Dr Mabodi kwake yeye na chama chake aliona hili halina umuhimu, leo ninapoona wenzetu wamefikia hatua hii naona choyo ndani ya moyo wangu. Mengi nimejiuliza, kulikoni au kwanini tusiwe sie, Zanzibar.

Jambo la kushangaza ni sisi Wazanzibar tulioanza kutangulia kwenye dhana hii ya maridhiano. Ilikuwa tofauti maridhiano ya Dr Aman Abeid Karume na Maalim Seif Sharif Hamad, na yale yaliyofanyika kwa Uhuru Kenyata na Raila Odinga miaka ya nyuma. Pia yalikuwa tofauti na yale baina ya Robert Mugabe na Morgan Tsvangirai. Maridhiano yetu ya mwaka 2009 yalikuwa juu zaidi kuliko hayo yote. Ingawa unafiki ndio uliyoharibu yasiwe na mafanikio ya kuendelea.

Kenya imepiga hatua na sasa imetushinda kwa maridhiano haya. Kwanini Zanzibar sasa iwe nyuma ikiwa sote ni Wazanzibar, Dr Ali Mohamed Shein anatoka Chokocho mama yake anatokea Kiungoni, na Maalim Seif Sharif Hamad anatokea Mtambwe na mama yake anatokea Ole. Chokocho na Mtambwe ni tofauti ya mile 20 tu. Iweje leo wawe na tofauti za kisiasa kwa mile 1000.

Ikiwa Bibi Chai (mama yake Dr Shein) na Bibi Sharifa (mama yake Maalim Seif) wanatofauti ya mile 5, vipi watoto wao wawe na tofauti za kisiasa zaidi ya mile 1000. Wazanzibar sote tunaungana kwa udugu wetu, dini yetu, utamaduni wetu nakadhalika.

Ni wakati wa Wazanzibar kuanzisha maridhiano kwa nia safi bila ya unafiki ndani yake. Ili kujenga Zanzibar ya matumaini, umoja, udugu na masikizano. Ni wakati wa Wazanzibar kufukia tofauti zao za kisiasa na badala yake kuleta ushindani wa kifikra kwa ustawi wa jamii yetu.

Wakati umefika kwa Wazanzibar nasi kushikana mikono.

“The 14-member Building Bridges initiative has now been officially gazetted, and given a year to submit a comprehensive report. President Uhuru Kenyatta and Raila Odinga established the taskforce.

The terms of reference of the taskforce were to evaluate the national challenges outlined in the Joint Communiqué of ‘Building Bridges to a New Kenyan Nation, and having done so, make practical recommendations and reform proposals that build lasting unity; outline the policy, administrative reform proposals, and implementation modalities for each identified challenge area; and conduct consultations with citizens, the faith based Sector, cultural leaders, the private sector and experts at both the county and national levels.

The Taskforce will also regulate its own procedures including appointing, revolving co-chairs from among its members; regulate its own procedure while working within confines of the Constitution; shall privilege bipartisan and non-partisan groupings, forums; shall form technical working groups as necessary.”