Sasa Ikulu yaingia waziwazi mgogoro wa CUF kuwaokoa Lipumba, Mutungi

Njama za kumvua uwanachama Maalim Seif zaiva

Ni baada ya kutishwa na ziara ya Katibu Mkuu Jumuiya ya Madola

Baada ya juma lililopita kupatikana habari za mkakati wa kambi ya Profesa Ibrahim

Lipumba, anayetambuliwa kuwa mwenyekiti wa Chama cha Wananchi (CUF) na Msajili wa

Vyama vya Siasa nchini Jaji Francis Mutungi, kumfukuza katibu mkuu wa chama hicho,

Maalim Seif Sharif Hamad, kwa kuandaa mkutano mkuu ‘feki’ kwa kushirikiana na ofisi ya

msajili huyo, taarifa za ndani zimezidi kuanika msingi wa mkakati huo na nani aliye nyuma

ya jambo hilo.

Mzalendo.Net imebaini kuwa Maalim Seif anawindwa ‘kufukuzwa uanachama’ kinyume na

sheria na taratibu ili kuinusuru Serikali ya Muungano wa Tanzania (SMT) na kibano cha

kutengwa na jumuiya ya kimataifa kufuatia kutotekeleza sharti la kuirejesha Serikali ya

Umoja wa Kitaifa Zanzibar (SUK) na makabidhiano ya ushindi kwa mshindi kufuatia

uchaguzi wa tarehe 25 Oktoba 2015.

Awali, jumuiya ya kimataifa ilitegemea SMT ingeliingilia kati mgogoro wa uchaguzi

uliotokana na hatua ya Mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar (ZEC), Jecha Salum

Jecha, kufuta matokeo ya uchaguzi huo na kuitisha mwingine tarehe 20 Machi 2016, ambao

ulisusiwa na CUF na kupingwa na jumuiya hizo ya kimataifa iliyotoa msimamo wake wazi

wazi wa kutokubaliana na jambo hilo.

“Jambo hilo limeiweka Zanzibar katika hali mbaya kiuchumi, kidiplomasia na kisiasa.

Matarajio kuwa Serikali ya Muungano ingeliingilia mgogoro huu, yalitokana na hotuba ya

Rais John Pombe Magufuli katika uzinduzi wa Bunge (la Jamhuri ya Muungano mjini

Dodoma) mwezi Novemba 2015,” kinasema chanzo chetu kilicho karibu na serikali zote

mbili, ya Muungano na ya Zanzibar.

Itakumbukwa kuwa kwenye hotuba hiyo iliyoshuhudia Dk. Ali Mohamed Shein akizomewa

na wabunge wa upinzani, Rais Magufuli aliahidi kufanya kila awezalo kulimaliza suala la

Zanzibar kwa kushirikiana na pande zote husika.

Hata hivyo, mara baada ya kutulia Ikulu ya Magogoni, inaonekana Rais Magufuli alipata

ushawishi wa kuachana kabisa na suluhu ya Zanzibar na badala yake akaelekeza nguvu

zake kukinusuru chama chake cha Mapinduzi (CCM) na aibu hiyo na hali hiyo kwa serikali

yake kuandaa mpango wa kukihujumu chama cha CUF kupitia msajili wa vyama vya siasa.

Kwa pamoja, Ikulu na Ofisi ya Msajili wa Vyama vya siasa walimshawishi na hatimaye

kumrejesha Lipumba katika nafasi ya uongozi wa CUF aliyokuwa amejiuzulu tangu tarehe 5

Agosti 2015, miezi michache kabla ya uchaguzi mkuu wa 2015.

“Ilikuwa rahisi kumshawishi Lipumba kushiriki mpango huo, kwani alikuwa ameshakubali

pale mara ya mwanzo kushawishiwa ajiuzulu pamoja na Dk. Wilbroad Slaa (aliyekuwa

Katibu Mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo – CHADEMA) ili kuwasambaratisha

UKAWA (Umoja wa Katiba ya Wananchi unaoundwa na CUF, CHADEMA, NCCR-Mageuzi

na NLD),” kinasema chanzo chengine.

UKAWA itaingia kwenye vitabu vya historia ya chaguzi za vyama vingi nchini Tanzania kwa

kufanikiwa kwa mara ya kwanza kuitikisa na kuipa CCM wakati mgumu katika uchaguzi

mkuu kwa pande zote mbili za Muungano (Bara na Zanzibar).

Chanzo hicho kinasema kuwa baada ya CUF “kuchukua hatua kadhaa za kujihami na

hususani uamuzi wa kukimbilia mahakamani na kufungua kesi zenye mashiko”, sasa

Serikali ya Muungano chini ya uongozi wa Rais Magufuli imeamua kutumia gharama na kila

aina na nguvu kumsaidia Lipumba kufanikisha jambo hilo.

Katika siku za hivi karibuni, nguvu ya dola imejidhihirisha waziwazi kwenye mgogoro wa

CUF baada ya taasisi nne za dola kuonekana kwa wakati mmoja zikijiingiza kichwa kichwa –

Ofisi ya Msajili wa Vyama vya Siasa, Wakala wa Usajili, Udhamini na Ufilisi (RITA), Bunge la

Jamuhuri ya Muungano na Tume ya Taifa ya Uchaguzi (NEC) – katika mpango wa waziwazi

kusajili wajumbe wapya wa Bodi ya Wadhamini ya CUF kinyume cha sheria, kufukuza

wabunge wanane wa viti maalum na kuteua wengine wapya katika utaratibu wa kasi kubwa

mno.

“Tatizo kwao ni kuwa CUF inafunguwa dhidi ya kila hatua wanayoona inawaelemea,

ikiwemo moja ya jinai inayohusu contempt of court proceedings (kwa kughushi nyaraka ili

kuishawishi mahakama isitende haki) dhidi ya Jaji Mutungi kama msajili wa vyama vya

siasa, Emmy Hudson kama kaimu kabidhi na wasii mkuu wa RITA na Thomas Malima,

ambaye ni mkurugenzi wa fedha wa Lipumba,” anasema mwanasheria mmoja wa ngazi za

juu katika Chama cha Mawakili cha Tanganyika (TLS).

Mtandao huu wa Mzalendo.Net umefahamishwa kuwa mara tu baada ya CUF kuamua rasmi

kuwekeza nguvu zake mahakamani kinyume na ilivyotazamiwa na ilivyozoeleka huko

nyuma, ambapo chama hicho hakikuwa kikiamini uwezo na uadilifu wa mahakama, Ikulu

iliamuru kufanyika kwa utafiti na timu ya wanasheria kutoka Ofisi za Mwanasheria Mkuu wa

Serikali na Msajili wa Vyama vya Siasa kujuwa nafasi ya ushindi kwa serikali kwenye kesi

hizo.

“Ukweli ni kuwa wanasheria waliwaeleza wazi wakubwa wao kuwa katika mashauri yote

yaliyofunguliwa mahakamani, basi msajili hawezi kunusurika kama kesi zitaendeshwa

kiadilifu. Ndipo ikaamuliwa kuwaomba majaji wanaoendesha mashauri ya CUF kusaidia

kumnusuru Jaji Mutungi na kuiokoa serikali kutokana na aibu hii kubwa,” anasema

mwanasheria mwengine ambaye yupo kwenye idara moja muhimu serikalini.

Chanzo chetu chengine kinasema kuwa kazi hiyo alipewa Jaji Mfawidhi Mama Mutungi

(mkewe Jaji Francis Mutungi), lakini majaji wanaonekana kusutwa na nafsi zao kutenda

dhambi hiyo kwa jambo lililo wazi na lenye maslahi na watu wengi.

Matokeo yake, chanzo chetu kinasema, majaji waliishauri Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa

Serikali itafute mawakili wazuri wanaoweza kuweka mapingamizi kupitia hoja za awali ili

mashauri yaondolewe katika hatua za awali, kwani yakisikilizwa kama yalivyo, hakuna

uwezekano wowote wa kutokipa chama cha CUF ushindi katika takribani mashauri yote

kilichofunguwa.

Mzalendo.Net ina taarifa kuwa Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali iliwasiliana na Ikulu

juu ya jambo hilo na ndipo ikulu ikatoa maelekezo kwa Kaimu Jaji Mkuu Prof. Ibrahim Hamis

Juma kuhakikisha kuwa kesi zote zinatengenezewa mazingira ya kufutwa kupitia

mapingamizi katika hoja za awali.

Naye, Kaimu Jaji Mkuu Juma kwa kutambuua kuwa hajathibitishwa na hivyo anaweza

‘kutumbuliwa’ wakati wowote, amelichukulia jambo hilo kuwa ni fursa na analifanya kwa kasi

na usimamizi wa karibu sana.

Chanzo chetu kinatueleza kuwa Ijumaa ya tarehe 18 Agoti 2017, Kaimu Jaji Mkuu Juma

alifika katika ofisi ya Jaji Kiongozi na kisha akakutana na Jaji Wilfred Dyansobera katika kile

kilichosemekana ni kumkabidhi hukumu aliyoiandaa ya amri ya kuondoa zuio la ruzuku ya

CUF kwa Lipumba siku ya Jumanne tarehe 22 Agosti 2017.

Aidha kila shauri limeundiwa kamati maalum inayofuatilia, ambazo hukutana kila siku na

kufanya tathmini kisha kutoa mrejesho moja kwa moja Ikulu ili kuiwezesha Ikulu kuelekeza

ifaavyo.

Kasi ya maelekezo ya Ikulu imeongezeka kufuatia ziara ya Katibu Mkuu wa Jumuiya ya

Madola, Patricia Scotland, kufuatilia mchakato wa utekelezaji wa utatuzi wa mgogoro wa

uchaguzi Zanzibar. Serikali zote mbili – ya SMT na ya Mapinduzi Zanzibar (SMZ) –

zinaamini kuwa endapo Maalim Seif akifukuzwa chama, watapata utetezi kuwa hawawezi

kumkabidhi serikali kwa kuwa hatokani na chama cha siasa.

“Aidha mahakama imeelekezwa kutopokea mashauri mengine mapya kutoka CUF kwa hoja

kwamba kwanza inayashughulikia na kumaliza haya yaliyopo,” kinasema chanzo hicho.

Maelekezo hayo yalijaribiwa kutekelezwa na Msajili wa Mahakama pale CUF ilipotaka

kufungua shauri jipya kuhusiana na wizi wa ruzuku baada ya lile la awali (Na.21/2017)

kuondolewa kwa pingamizi la Jaji Wilfred Dyansibera.

“Awali Jaji Dyansobera alipangua hoja za pingamizi zote zilizowasilishwa, lakini katika hali

yenye utata aliibuka na kile alichosema ni kwa maoni yake shauri lilipaswa kuletwa kwa

kifungu cha 2(3) cha Judicature and Application of Laws Act, ambacho kwa wanaofahamu

sheria wanafahamu kuwa hakisemi chochote kuhusu judicial review, mandamus and

prohibition or prerogative orders (mapitio ya kimahakama),” kinafafanuwa chanzo chetu.

Uamuzi huo ambao taarifa za uhakika zinasema alipewa ausome na kuliondoa shauri

ulikuwa katika karatasi iliyoandikwa kwa mkono tofauti na ile ya uchambuzi iliyokuwa

imechapwa kwa kompyuta ambayo ndiyo alikusudia kutolea maamuzi. Jambo hilo

liliwashangaza wengi kwa sababu miongoni mwa majaji wanaoaminika katika kusikiliza na

kuamua mashauri yanayohusu haki za binadamu, utawala bora, utawala wa sheria na

demokrasia ni Jaji Salvatory Bongole, Jaji Fauz Abdallah Twaibu na yeye Jaji Dyansobera.

Uamuzi wake ulionyesha wazi kuwa kuna mazingira yanayoshinikiza na kuondoa uhuru wa

utendaji kazi wa Jaji Dyansobera.

Hata hivyo, baadaye Msajili wa Mahakama Kuu alilipokea shauri hilo pamoja na lile

lililofunguliwa na wabunge wa CUF, ila taarifa za uhakika zinasema ameelekezwa

asiyapangie jaji miongoni mwa waliopo sasa mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam, na

badala yake panaangaliwa uwezekano wa kumleta jaji kutoka mikoani mahsusi kwa ajili

hiyo.

Hatua hiyo inatokana na Ikulu kuona kuwa huenda majaji waliopo Mahakama Kuu Kanda ya

Dar es Salaam wameshikwa kigugumizi na kuchoshwa na udhalimu unaoendelea dhidi ya

CUF na uvunjwaji wa sheria na haki.

Taarifa zaidi zinasema baadhi ya mawakili wanaosimamia mashauri ya CUF wametishwa

kuwa watavuliwa uwakili iwapo wataendelea kusimamia mashauri hayo. Chanzo cha habari

hizo kinasema baadhi ya mawakili hao wameanza kuchukua hatua za kujihami kwa

kujiondoa katika mashauri mapya yanayowasilishwa mahakamani hapo.

Mtoa taarifa wetu aliye mahakama kuu anasema jambo hilo ni rahisi kufanyika kwa sababu

utaratibu ni kutengeneza malalamiko tu na kuyawasilisha kwa Jaji Kiongozi ambaye

anawezesha mchakato huo katika muda mfupi sana.