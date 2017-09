Maalim Seif awanyima usingizi CCM Zanzibar

Na Mwandishi wa Gazeti la Mtanzania

Jumatatu, Septemba 25, 2017

KATIBU Mkuu wa Chama cha Wananchi (CUF), Maalim Seif Sharif Hamad amesema pamoja na kwamba alipokonywa haki yake katika Uchaguzi Mkuu uliopita, lakini sasa Serikali ya Umoja wa Kitaifa inakuja.

Maalim Seif ambaye alikua mgombea urais kupitika CUF katika Uchaguzi Mkuu uliopita, ametoa kauli hiyo ikiwa imepita mwaka mmoja na miezi saba sasa tangu ulipofanyika uchaguzi wa marudio Machi 20 mwaka jana.

CUF kiliususia uchaguzi huo wa marudio kwa kile walichodai kuwa ni batili kisheria na kikatiba.

Kutokana na hilo, chama hicho kilidai kuwa uchaguzi huo ambao ulitangazwa na Mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi

Zanzibar (ZEC), Jecha Salum Jecha si halali kwa kuwa ule halali ulikwishafanyika Oktoba 25 mwaka 2015 na kumalizika kwa amani.

Oktoba 28 mwaka 2015, Jecha alitangaza kuufuta uchaguzi huo kwa kile alichodai kuwa kulikuwa na ukiukwaji wa utaratibu na sheria za uchaguzi hasa Kisiwani Pemba.

Akizungumza Jumamosi 23/09/17 na wajumbe wa Mkutano Mkuu Wilaya ya Mjini Unguja, Maalim Seif ambaye alipata kushika nyadhifa mbalimbali katika serikali ya awamu ya kwanza, alisema kuwa mabadiliko yapo na kwamba sasa haki inarudi.

Kauli hiyo pia aliirudia alipohudhuria hafla ya Kamati ya Vyuo Vikuu na Taasisi ya Elimu ya Juu ya Umoja wa Vijana wa CUF (JUVICUF) iliyofanyika katika Hoteli ya Mazsons mjini Zanzibar.

Aliwaambia wanachama hao kuwa siku haki itakaporudi watashangaa na kwamba hawataamini kitakachotokea.

“Nimeshuhudia awamu zote za Serikali ya Mapinduzi na nategemea Inshallah nitaishuhudia awamu ya nane itakayoingia kesho kutwa. Mimi na Zanzibar na Zanzibar na mimi.”

“Usilolijua ni sawa na usiku wa giza, mimi niwaambieni kuna mikondo inapita chini kwa chini hapa ‘there are very few people’ (kuna watu wachache sana) wanaojua katika Zanzibar na mpaka Bara mabadiliko yapo ‘babu Ali’ anakwenda zake safari na haki inarudi,” alisena na kuongeza:

“Mungu atuwekee uhai ‘Inshallah’ nimesema na nitasema hapa jinsi ambavyo haki itarudi mtashangaa nyote..Hapa hakuna hata mmoja anajua.”

“Mngekuwa mnajua mambo yanavyokwenda na watu wengine wanataka kujinyonga funika kombe mwanaharamu apite.”

“Ndugu zangu niwaambieni ‘babu Ali’ kwaheri, inakuja Serikali ya Umoja wa Kitaifa, Serikali imara, itakayoanza safari yetu ya kwenda Singapore,” alisema Maalim Seif.

Aliwataka vijana hao kushikamana katika suala la siasa kwani hata yeye hakuwahi kuwa na ndoto ya kuwa mwanasiasa lakini alipoingizwa hadi sasa anashindwa kutoka.

“Sikuwa na ndoto za kuwa mwanasiasa lakini niliingizwa kwenye siasa na mpaka sasa siwezi tena kutoka kwenye siasa,” alisema Maalim.

Awali akisoma risala katika hafla iliyoandaliwa na ‘Kamati ya Vyuo Vikuu na Taasisi ya Elimu ya Juu’ ya CUF (JUVICUF), Samha Abdallah alisema lengo la hafla hiyo ni kufanya mahojiano na Maalim Seif, juu ya hatima ya chama hicho.

“Tukiwa na maana kwamba zimebakia siku tano tu kutimia miezi mitatu uliyouahidi ulimwengu kwamba katika kipindi hicho haki ya Wazanzibari itakuwa imeshapatikana.”

Aliongeza: “Uamuzi wetu huu wa kukutana na wewe leo (Jumamosi 23/09/17) hautokani na uchache wa imani yetu kwako bali ni tathimini yetu ya kina juu ya mwenendo wa masuala ya siasa ya nchi yetu.”

“Mwisho kabisa, pamoja na mambo mengine, kupitia hafla hii tuna imani kubwa kwamba sisi na umma wa Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla tutapata neno litakalotufanya tuondoke hapa na matumaini mapya ya kuiendeleza Zanzibar yenye Mamlaka Kamili,” alisema Samha.

Wakati huo huo, Naibu Katibu Mkuu wa CCM Zanzibar, Abdallah Juma Mabodi amewataka wananchi kuendelea na shughuli zao za kujiletea maendeleo kama kawaida na kuachana na ilichoita ‘upotoshaji’ wa Maalim Seif.

Kwa mujibu wa Gazeti la Mwananchi la Jumatatu, Septemba 25, 2017 Mabodi alitoa kauli hiyo baada ya Maalim Seif kuendelea kuahidi kwa wananchi kuwa ataapishwa kuwa Rais wa Zanzibar, hivi karibuni.

Mabodi alisema hakuna kiongozi wa CCM hata mmoja aliyewahi kufanya mazungumzo na Maalim Seif, kuhusu suala la kukabidhiwa madaraka. “Unaofanywa na Katibu Mkuu wa CUF, Maalim Seif kuwa ataapishwa kuwa Rais wa Zanzibar, hivi karibuni, ni upotoshaji, alisema Mabodi.

Alisema kilichopo ni kiongozi huyo wa upinzani kutoa taarifa zisizo rasmi kwa jamii, huku baadhi ya wananchi wakipata taharuki.

“Amini kuwa hatujawahi kukaa na mahasimu wetu hao hata siku moja kujadili suala la hali ya siasa Zanzibar, hasa kuhusu hili la mabadiliko ya kiongozi,” alisema na kuongeza:

“Wao wana kazi zao za kisiasa na sisi tuna kazi zetu ambazo tunaendelea kuzifanya ili kujiweka tayari kwa ushindi wa uchaguzi wa mwaka 2020,” alisema Mabodi.

Kauli ya Mabodi imekuja kufuatia Maalim Seif kuendelea kutoa kauli za kuwaweka njia panda wananchi juu ya uwepo wa mabadiliko ya uongozi Zanzibar.

Juzi, Maalim Seif akiwa katika kongamano maalumu lililoandaliwa na Jumuiya ya Vijana wa CUF (JUVICUF) kupitia Wanafunzi wa Vyuo Vikuu, alisema huu ni wakati wa wananchi kukaa tayari kupokea mabadiliko ya uongozi.

Maalim Seif alisema atakakabidhiwa madaraka ya urais hivi karibuni: “Nataka mfahamu hakuna hata mtu mmoja mwenye nguvu ya kunizuia kuapishwa kuwa Rais wa Zanzibar, kinachofanyika sasa ni CCM kuhangaika tu ila mambo mazuri yaja,” alisema Maalim Seif.

Alisema akiwaambia vijana hao kuwa haki ya Wazanzibari haitapotea. Huku, akisema kuwa Serikali ya Umoja wa Kitaifa, inakuja.