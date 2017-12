THE CIVIC UNITED FRONT

TAARIFA KWA UMMA

MAHAKAMA KUU YATUPILIA MBALI MAOMBI YA LIPUMBA NA WENZAKE KUHUSU KUMTAKA JAJI NDYANSOBERA KUJITOA KUSIKILIZA MASHAURI YA CUF:

Mbele ya Mheshimiwa Jaji Wilfred Dyansobera leo yaliitwa mashauri sita yafuatayo;

1) Shauri Na. 21/2017 (Wabunge 19 wa CUF TAASISI dhidi ya Lipumba)

2) Shauri Na. 28/2017 (Bodi ya Wadhamini -CUF dhidi ya Msajili wa vyama)

3) Shauri Na. 51/2017 (Ally Saleh dhidi ya RITA kuhusu zuio)

4) Shauri Na. 68/2017 (Bodi ya Wadhamini -CUF dhidi ya Msajili wa vyama)

5) Shauri Na. 80/2017 (Bodi ya Wadhamini-CUF dhidi ya Msajili wa vyama)

6) Shauri Na. 13/2017 (Ally Saleh dhidi ya RITA)

Mashauri yote hayo (isipokuwa Shauri Na. 13/2017) yaliitwa kwa ajili ya kutoa maamuzo madogo (Ruling) juu ya malalamiko ya Wanaojiita Wajumbe wa Bodi ya Wadhamini –CUF wakimtaka Mhe. Jaji Wilfred Dyansobera ajitoe kusikiliza mashauri yote sita yaliyofunguliwa na Bodi halali ya Wadhamini ya CUF kutokana na kukosa imani naye. Watu hao 10 ni hawa wafuatao;

1) Peter Michael Malebo, 2) Thomas Malima, 3) Hajira Omar Silia, 4) Aziz Issa Dagheshi, 5) Abdul Rajab Magomba, 6) Amina Thomas Mshamu, 7) Asha Said Suleiman, 8) Musa Haji Kombo, 9) Salha Hilal Mohamed na 10) Suleiman Makame Issa.

Katika barua zao sita zote za tarehe 14/11/2017 ambazo zimepokelewa katika masjala ya Mahakama Kuu kwa tarehe tofauti kati ya 17/11/2017 na 7/12/2017 wametoa sababu kadhaa za kukosa imani kwa Jaji Wilfred Dyansobera kama ifuatavyo;

1) Kukataa kufuta kesi kama walivyoomba kupitia barua yao CUF/AK/DSM/RT/005/17 ya Tarehe 19/6/2017.

2) Kutoa amri ya zuio kwa kusikiliza upande mmoja(Ex-parte) katika Shauri Na. 28/2017.

3) Kuwakatalia kuwasilisha majibu (Counter Affidavit) katika shauri Na.68/2017.

4) Kusikiliza shauri Na. 69/2017 upande mmoja (Ex-parte).

5) Kukataa kuamua suala la uwakilishi kati yao na Joran Bashange.

6) Kuhairisha mashauri mara sita kwa muda mrefu bila ya sababu za msingi.

7) Kutoa amri kwa karani wake kuwazuia kuingia kwenye Chamber Court ya Jaji.

8) Kukataa kusikiliza barua yao ya kwanza Kumb. Na. CUF/AK/DSM/RPP/28/2017 na kwaagiza kuandika malalamiko kwa kila kesi.

9) Kutoa amri za kuwapendelea Seif Sharif Hamad na Joran Bashange.

Katika hukumu yake iliyochukuwa takriban masaa 6 kuisoma, Jaji Dyansobera amefanya uchambuzi wa kina na kutoa nukuu za vifungu mbalimbali vya kisheria, uamuzi wa Mahakama Kuu na Mahakama ya Rufaa ya Tanzania, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya 1977 hususan ibara za 107A na 107B, waraka wa Jaji Mkuu wa mwaka 1993 unaosisitiza Jaji kusikiliza shauri Mwanzo mpaka mwisho wake, asili ya mahakama, sababu za walalamikaji na maelezo ya wasomi mawakili katika mashauri yote.

Katika kuzingatia hayo yote Jaji Wilfred Dyansobera amesema amegundua pasipo shaka yoyote mambo mawili;

1) CUF-Chama cha Wanachi kimegawika katika pande mbili zinazokinzana. Na kwa msingi huo si rahisi kumridhisha kila mmoja katika pande mbili hizo juu ya kusimamia haki.

2) Ukiukwaji wa haki(slippery of justice)

Jaji Ndyansobera amesema; Katika kusimamia Haki [facts and Laws], Mahakama haipaswi kuongozwa na Political Pressure, Special Pressure, Media Pressure, Finacial pressure or Social pressure. Pia haipaswi kuamua mashauri kwa Huba au Chuki, kuogopa au kupendelea [fear and favour] upande wowote.

Jaji alisema kwa kuwa kesi zote hizo bado hazijaisha hawezi kwenda kwa undani zaidi hivyo alitumia busara ya kigiriki inayoelekeza kunyamaza pasipohitajika kusema na kuzungumza kidogo kama ni lazima ili kutoyavuruga mashauri ambayo hayajahitimishwa (less Prejudice).

Aidha amezingatia uhalisia wa walalamikaji (identity of the complainants) kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa sura 258 Kifungu cha 21 na sheria ya muunganiko wa wadhamini (The Trustees’ Incorporation Act. Cap 318) kifungu cha 8(1) na KUGUNDUA KUWA WALALAMIKAJI SIO BODI YA WADHAMINI YA CUF-CHAMA CHA WANANCHI na hivyo kwenye mashauri yote wanayolalamikia sio wadaiwa (not parties). Hivyo walalamikaji ni wageni (intruders) na malalamiko yao ni kwa ajili yao binafsi na sio ya Bodi na hivyo hawakuwa na haki (locus stand) ya kumkataa Jaji kwa mashauri yasiyowahusu.

Kwa uchambuzi na tafakuri hiyo ya kina Jaji Wilferd Dyansobera amesema hakuna mtu yeyote mwenye ufahamu (a fair minded person and formal Observer) anayeweza kuelezwa na akaona na kuamini kuwa Jaji katika mashauri haya yote amekuwa akionyesha upendeleo wowote. Kwa msingi huo ameyatupilia mbali malalamiko yao lakini akawasamehe gharama za kuendesha mashauri (kusikiliza malalamiko) yao kwa hatua ya sasa katika mwenendo wa mashauri haya.

Katika hatua nyingine ya usikilizaji wa mashauri haya imebainika wazi kuwa Wakili wa Lipumba Mashaka Ngole amekuwa akiwapa taarifa zisizo sahihi wateja wake juu ya jinsi ya mwenendo wa mashauri yanavyoendelea jambo ambalo kama wakili ambaye kisheria ni afisa wa mahakama amekuwa haitendei haki nafasi yake hiyo ipasavyo. Jaji ameeleza kuwa Wakili hapaswi kuwa shahidi wa shauri linaloendelea mahakamani. Anapaswa kuchagua moja ama kuwa wakili au kuwa shahidi. Mawakili wa pande zote wanatakiwa kuwa na mshikamano wa kitaaluma [Professional Solidality] ili kuisaidia mahakama kutekeleza wajibu wake.

SHAURI NAMBA 13/2017:

Shauri hili lilikuwa lisikilizwe Tarehe 8/12/2017 lakini ililazimika kuhairishwa hadi leo kutokana na sababu mbili.

1) Barua ya malalamiko iliyowasilishwa Tarehe 7/12/2017.

2) Kutokuwepo mahakamani walalamikaji na wakili wao Tarehe 8/12/2017.

Jaji Wilfred Dyansobera amezingatia hoja za wasomi mawakili wa wadaiwa, mwenendo mzima wa uwasilishwaji wa malalamiko na kauli za wakili wa walalamikaji (Mashaka Ngole) aliyoyatoa mbele ya mahakama Tarehe 30/11/2017 kuwa wateja wake hawana malalamiko mengine tena na kugundua kuwa malalamiko hayo mapya yalikuwa na lengo la kukinza shauri lisiendelee kusikilizwa kama ilivyokuwa imepangwa. Alisema maelezo kuwa wakili Mashaka Ngole alikuwa anaumwa hayakuwa na ushahidi wowote na isingewezekana Mashaka Ngole akawa anaumwa na wakati huo huo akawa Tanga kwenye kesi. Aidha Jaji alitoa nafasi ya kusikilizwa walalamikaji lakini Thomas Malima alikataa kusikilizwa bila kutoa ushahidi wa kwa nini wakili wake hakuwepo mahakamani.

Kwa upande mwingine Jaji Dyansobera amezingatia maudhui ya malalamiko yaliyowasilishwa Tarehe 7/12/2017 kwa ajili ya shauri Na.13/2017 kuwa ni yale yale yaliyowasilishwa kwa ajili ya shauri Na.51/2017 lenye wadaiwa wale wale na kujiridhisha kuwa lengo la barua hiyo ilikuwa kuingilia kusikilizwa shauri hilo ili kupoteza muda (there was multiplication of desire to manipulate the cause of justice).

Baada ya kizingatia hayo, Jaji alisema kuendekeza utaratibu huo, ni kupoteza muda wa wadaiwa, mahakama, kuongeza gharama za kuendesha mashauri kwa sababu sio wahusika wote wa mashauri haya wanakaa Dar es Salaam na kuchelewesha kesi bila sababu za msingi.

Kwa mazingatio hayo Jaji Wilfred Dyansobera aliyatupilia mbali malalamiko bila gharama na kuamuru kuendelea kusikilizwa kwa shauri Na. 13/2017 kama ilivyokuwa imepangwa Tarehe 8/12/2017.

Hata hivyo mwanasheria wa serikali alitoa udhuru kuwa kwa kuwa Msomi wakili Gabriel Malata [Mwanasheria Mkuu wa Serikali] hakuwepo mahakamani kwa sababu ya msiba, na kwa kuwa yeye hakuwa na ufahamu juu ya shauri hilo, hakuwa tayari kushiriki usikilizwaji. Mawakili wasomi wa Mhe. Ally Saleh na Bodi halali ya Wadhamini ya CUF (Mhe. Mpale Mpoki, Mhe. Fatma Karume, Mhe. Halfani Daimu, Mhe. Hashimu Mziray na Mhe. Juma Nassor) pamoja na mashahidi wao walipinga kwa kuwa walikuwa tayari kusikiliza shauri hilo na kwa kuwa sababu zilizotolewa na wakili wa serikali hazikuwa na mashiko ikizingatiwa kuwa Gabriel Malata alikuwa anasaidiana na mawakili wasomi wa serikali Rehema Mtulia na Lydia Thomas ambao haikuelezwa ni kwa nini hawakuja mahakamani. Aidha wakati mashauri yanaanza kusikilizwa wakili msomi wa serikali Rehema Mtulia alikuwepo mahakamani lakini akatoweka ghafla jambo ambalo linatoa tafsiri ya mbinu chafu za kutaka kuchelewesha usikilizwaji wa mashauri. Mawakili walimuomba Mhe. Jaji kutokana na umuhimu wa Mashauri haya kuyapangia utaratibu mzuri wa siku za karibuni pamoja na kuwepo kwa ratiba ya Mapumziko kwa mahakama ili yaweze kusikilizwa na kupatiwa ufumbuzi.

Jaji Wilfred Dyansobera ameamua kuhairisha shauri hili hadi Tarehe 19/12/2017 kama ilivyoombwa na muwakilishi wa Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Na kuyapangia mashauri mengine kama ifuatavyo;

UTARATIBU WA USIKILIZWAJI MASHAURI YA CUF MBELE YA MHE JAJI NDYANSOBERA:

Tarehe

19/12/2017 shauri no 13/2017 Kusikiliza.

Tarehe 19/12/2017 shauri na. 50/2017 Uamuzi (Pingamizi)

Tarehe 19/12/2017 shauri na. 51/2017 Uamuzi zuio.

Tarehe 17/1/2017 shauri na. 21/2017 Kusikiliza(linaendeshwa kwa maandishi).

Tarehe 17/1/2018 shauri na. 28/2017 Kusikiliza

Tarehe 6/2/2018 shauri na. 68/2017 Kusikiliza

Tarehe 6/2/2018 shauri na. 80/2018 Kusikiliza(Pingamizi)

PONGEZI:

Shukrani na pongezi za dhati zimuendee MHESHIMIWA JORAN LWEHABURA BASHANGE NAIBU KATIBU MKUU TANZANIA BARA kwa kuongoza na kusimamia vyema Timu ya CUF na mWasomi Mawakili wote, Viongozi wa CUF, Wabunge wa CUF Wakiongozwa na Katibu wao Mhe. Juma Kombo- Mbunge wa Jimbo la Wingwi na Mwenyekiti wao Mhe. Abdallah Mtolea –Mbunge wa Jimbo la Temeke, Mhe Ally Salehe –Mbunge wa Jimbo la Malindi na Walinzi wa Chama kwa ushiriki wao mzuri katika mashauri haya. Pamoja na wote Leo pia Mahakama hapo alikuwepo Mhe Julius Mtatiro –Mwenyeikiti wa Kamati ya Uongozi CUF Taifa na Jaji Mstaafu wa Mahakama Kuu –Zanzibar na Wakili wa Kujitegemea Mhe. Abubakar Khamis ambaye ni Mjumbe wa Baraza Kuu la Uongozi Taifa. NI USHINDI NA CHAMA KINAZALIWA UPYA MUDA SI MREFU.

CUF NI TAASISI IMARA, YENYE VIONGOZI MAKINI.

HAKI SAWA KWA WOTE

Imetolewa Leo Tarehe 13/12/2017 na Kurugenzi ya Habari CUF-Taifa

