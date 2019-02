Na Uremavu waliompatia bado LISSU: Awatowa Povu CCM

BY

JAMES MAPUNDA

Ndugu Watanganyika wenzangu na wale Wazanzibari ambao wanatembelea mtandao wao huu wenye Ukweli na Uwazi. Nimerludi tena hapa jamvini na kuwashangaalia hawa viongozi wa Selikali ya Magufuli CCM jinsigani iisee wanavo tapa tapa nakubabaika baada yakuona Chama cha Zitto Zuberi Kabwe, Chadema, CUF na kile cha Mbatia wameongeza Nguvu moja katika Maazimio yao ya Zanzibar.

Sasa hivi CCM imekuwa inafanya Njama yakwenda Kumkamata Tundu Lissu alieko matibabuni. Style wanayotaka kuitumia ni Ile yakuwalipia Ticketi Watu Wasio Juirikana na Kwenda Ubelgiji kumkamata Mh. Tundu Lissu. Na Mahakama zetu za Tanzania ambazo zirikuwa zikitegemewa na Wananchi au Viongozi wa upinzani bahati mbaya sana Zimejiingiza katika Siasa za CCM na Kuonyesha Upendereo juu ya wale wote wanaopeleka kesi zao Mahakamani nakutegemea kupata uwamuzi.

Kuna habali nimezipata sasaivi kuhusiana na mipango yote yakuwakamata wapinzani pamoja na viongozi wengine wa Kata. Tujiulize Ndugu Watanzania ivo ushenzi huu unaofanywa na hawa CCm wenye akili Matope wanahisi ndio watapata the Majority of Vote Or what?

Habari nyengine ni zile za Lipumba kupewa rizaa yakuwa katibu mkuu wa Chama cha CUF Tanzania na kumuuwa maalimu Sefu Hamadi kisiasa. Huu ni mpango ambao unapangwa na kalibuni kutatolewa ukumu kutoka kwa Franscis Mutungi ambae anjuwa kabisa kama Lipumba kisheria awezi kuwa Kiongozi wa CUF taifa.

Ninawaomba watanzania wapenda hai na democrasia wafanye utafiti wa hawa vijana watakao pelekwa Ubelgiji kumkamata Jemedai Tundu Lissu . Hili sio suali lakupuuzwa hata kidogo na nilazima tujipange kujibu mapigo ya jambo hili. Enough is Enough. Basi sasa inatosha.