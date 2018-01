Nilivyozipokea Salamu za mwaka mpya za Maalim Seif Kwenda kwa Magufuli

Imekuwa ni desturi kwa viongozi mbalimbali dunia kutoa salamu za mwaka mpya kila ifikapo tarehe 31 December. Tokea jana nimeshuhudia na nimekuwa nikisoma mkururo wa salamu za mwaka mpya kutoka kwa baadhi ya viongozi mbalimbali dunia. Miongoni mwa viongozi kama vile Donald Trump, Rais wa Marekani amesema hivi; “As our Country rapidly grows stronger and smarter, I want to wish all of my friends, supporters, enemies, haters, and even the very dishonest Fake News Media, a Happy and Healthy New Year. 2018 will be a great year for America!”

Nimesikiliza hatuba ya Vladimir Putin, Rais wa Urusi amesema hivi; “Russia and the US could develop a “pragmatic cooperation aimed at long-term perspective” on the basis of “equality and mutual respect. …the development a constructive Russian-US dialogue is particularly important for strengthening strategic stability in the world and finding the optimal answers to global threats and challenges.”

Wakati Kim Jong Un, Kiongozi wa Korea Kaskazini amesema; “warn the US that he has a “nuclear button” on his desk that is always in reach. ..his country’s nuclear forces are now a reality and not just a threat. North Korea has developed the capability to strike all of the US mainland with its nuclear weapons, and claimed this meant that America would never be able to start a war against the country”

Kumekuwa na mitazamo tofauti kwa salamu za mwaka mpya zilizotolewa na kiongozi wetu Maalim Seif Sharif Hamad kupitia video yake kwamba ni salamu za mwaka mpya kwa Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania. Wengi wa wasomaji na wasikilizaji waliona au kusikiliza video hiyo wamekuwa na msimamo unaolingana kuwa Maalim Saif akiwa Kiongozi wa Upinzani na chama kikuu chenye nguvu hakupaswa kutowa kauli ya kumuunga mkono Rais Magufuli hasa ikizingatiwa mabaya ni mengi anayofanya kuliko mazuri.

Zipo njia mbili kitaalamu zinazotumika kutoa salamu kama hizi. Moja ni hotuba (speech) ya mojamoja kwa moja kwa chombo husika cha habari. Njia hii ndio mara nyingi inayotumika kwani ni sawa na kuzungumza na mpelekewa salamu iwe wananchi au kiongozi. Njia ya pili ya mahojiano (interview), njia hii nikuwa unafuata muongozo wa mwandishi au yule anayekufanya interview. Atakuwa na muongozo wa nini unataka useme.

Maalim Seif katika salamu zake ametumia njia hii ya pili ambayo amekuwa akiongozwa na muandishi. Hivyo kujibu maswali kwa zile area ambazo mwandishi mwenyewe amekuwa na interest nazo.

Kutokana na mazowea Maalim Seif amekuwa mtetezi na msemaji mkubwa wa Zanzibar na Wazanzibar, ambapo kwenye salamu hizi hakuzungumzia hasa yale yaliyopo na yaliyofanyika Zanzibar kwa mwaka mzima wa 2017. Licha ya kugusia point moja ya ajira, ambayo haikidhi shauku ya Wazanzibar. Mimi najuwa kuwa Maalim sasa hivi ndio kiongozi mkuuwa Chama cha Wananchi CUF, hivyo salamu zake zimejikita kwamba chama ni cha kitaifa. Hivyo amezungumza kwa mustakbali mpana wa Tanzania.

Sio vibaya, bali ikiwa ndio hivyo tulitaka tuone kiongozi mwengine wa CUF badala ya Maalim Seif, ambae angetowa salamu za chama kwa mustakbali wa Zanzibar. Kiongozi ambaye angeusemea nwaka 2017 matukio na hali yake. Pia tungependa kusikia nini kinakusudiwa kufanywa kwa mwaka 2018. Hilo lingekuwa jukumu la kiongozi huyu. Hapo Maalim Seif alitakiwa akabidhi madaraka kwa kiongozi huyo ambaye atakuwa ndio kioo cha chama na Wazanzibar wote.

Kukaa kimya ni kukebehi juhudi na matumaini ya Wazanzibar ambao miaka yote hiyo wamekuwa wakipigania. Haitoshi kusema “Inshaallah” , hii inafuatiwa na nini kitafanyika. Ikiwa CUF haikushiriki uchaguzi, sio kuwa ikae bila ya kuwa na mustabali wa 2020. Ikiwa tunajuwa vijana wamekata tamaa kwanini tunashindwa kuleta mpango wa kurutubisha matumaini yao. Hata hili la kuiuliza na kuitathmini serikali kila inachofanya pia nalo tunashindwa. Sera za ubaguzi zinatumika zikiwa silaha za mkoloni, kuzishabikia na kuzishajiisha tutairithisha jamii mpasuko na mgawanyiko.

Ipo haja ya CUF kubuni upya sera ya vijana. Ikiwa Tanganyika imefanikiwa juu ya vijana na wanaofanya hayo sio serikali ni Cloud 360 hivi kwanini na sisi Zanzibar tunashindwa kuanzisha kitu kama hicho kikasaidia vijana wetu. Tunahitaji leadership wenye muono na muelekeo wa kutatua matatizo madogo kama haya ambayo yamo ndani ya uwezo wetu.

Huu ulikuwa upande moja lakini turudi upande wa pili, kuwa Maalim Seif kazungumza kama kiongozi wa chama kitaifa. Licha ya juhudi zinazochukuliwa na Rais Magufuli kwenye hayo maeneo yanayoonekana yamepiga hatua, bado hayajawa ya kutowa pongezi ya moja kwa moja. Hivi kutakuwa na tofauti gani na wale watu wanaotoka vyama vyao kwa kisingizio cha kuunga mkono juhudi hizo. Tuangalie Prince Mohamed bin Salman, Mrithi wa Ufalme wa Saudia alivyowaweka ndani wale wote wanaoshukiwa kula rushwa. Tanzania kuna kashfa ya Rada haitaki uchunguzi wala utaalamu, mbona hakuna aliyekamatwa. Kuna hizo kashfa za madini, umeme, EPA mbona hawakamatwi. Hizi pongezi zinakwenda pahali si pake.

Wakati wewe ni mpinzani unatakiwa uone makosa yake hata iwe amefanya sawa, kinyume chake utakuwa huna la kutwambia tena wananchi kwani huna mbadala wake. Jeremy Cobin, Kiongozi wa Labour, alisema yeye anajitayarisha kama ni serikali inayosubiri, hivyo akaandaa speech yake kabisa. Ikiwa leo wapinzani wanaridhika na utendaji wa serikali nikuwa wapinzani hawana tena upeo wa kufikiri.

Haujafika wakati wakupewa pongezi Rais Magufuli sio kwenye rushwa, maadini wala kurejesha nidhamu. Baada ya miaka 2 ya uongozi bado magari yapo bandarini na mwenyewe hajulikani.