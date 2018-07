Ongezeko la Watu Zan´bar, Sababu ni CCM Kuingiza Wapiga Kura kutoka Nje ya Visiwa

Asalamu aleikhum Ndugu Wazanzibari wa Ndani na Nje ya Visiwa vyetu adhimu. Ama mimi sina budi ila kumshukuru Allah kwakunipatia Uzima Afya na pumzi yakuweza kuandika Makala hii tena yenye kichwa cha Habari cha Ongezeko la Watu Zanzibar.

Nimeweza kufuatilia kwa Undani campeni zinazopigwa na Watu wa Uzazi wa Mpangilio WUNFP pamoja na Serikali ya SMZ. Na sasa wanawake kusaidiwa na Wanasiasa haramu waliojiweka Madarakana kwa Tamaa zao za Kidunia na kuto Kutosheka na Dunia. Nimemuangalia dada yangu Amina Salimu Ali akielezea Mikakati ya ku Cantrol Over population in Zanzibar. Na kuwataka Wazanzibari Wanawake na Wanaume Wafanye Uzazi wa Mpangilio ili waweze kujiletea Maendeleo kwa Urahisi.

Amina Salumu Weye ni Msomi uliekwisha kaa Madarakani miaka inafika 25 sasa. Hivo Unaona Watu Milioni 1.8 ya Wazanzibari ndio inayozuia maendeleo yenu?

Au ni Mfumo Wenu wa Siasa Finyu, za Kibaguzi na zisizo na Vission wala Mipango ya Kimaendeleo ndio Inayorudisha Nyuma Maendeleo ya Jamii na kuipa Mzigo Serikali?

Tafadhali Tunakustahi dada, usijekutufanya Tukakupiga Kibao hadharani kama Alivofanywa Mnafiki Mwenzako Mzee RUKSA.

Amina Salimu Ali ameeleza hasara zinazopatikana kwenye Serikali nakutoa sababu mbali mbali ikiwemo ya kutokuwa na Uzazi wa Mpangilio yaani ( Family Program). Population aliokusudia Amina Salumu Ali ni Wazanzibari kuzaa sana na Sio ya Wageni Kutoka Tanganyika na Nchi nyengine za Africa Mashariki na Kati ambo wanahamia hapa nakupatiwa Identity za Kizanzibari na kuzaana.

Kinachonishangaza mimi ni kwamba hivo Waziri huyu aliejiweka kwenye Serikali ya JECHA SALUM JECHA amesahau miaka 15 iliopita?

Wakati Yeye akiwa katika Serikali ya Salimini Komandoo,utawala Wa Awamu ya 5 ya Salimini Amour Juma ndio ulioanzisha rasmi ongezeko la Watu kutoka Mrima na Unyikani kuingia Visiwani.

Watu hawa walianza kuja na watoto wao, wake na waume zao na kuanza kuzaliana hapa Visiwani. Na wengi ya Wageni hawa waliletwa kisiasa na Kuibeba CCm katika Chaguzi. Viongozi hawa wakishirikiana na ST wameweza Kuingiza Watu wengi Sana kutoka Tanganyika, Kenya na hata Burundi , Congo na Malawi ili tuu watu hao Wazibe ma Gape ya Wazanzibari Waliokimbia Ughaibuni. Siri yakuwa CCM imeleta Watu wengi kutoka Tanganyika na kuwapa Nyumba na Chakula na Wanawake na Wanaume kupewa Wake. Ili toka Wakati ule wa Maridhiano na Mh. Mansoor alipotolewa kwenye chama cha CCM. Wenyewe CCm waliropokwa kwamba Majimbo mengi Unguja yalilongezwa Watu kutoka Tanganyika ili iisaidie CCM Ushindi. Watu hao Hawakuwa wa Kurudi tena Tanganyika kwavile Wao ndio Wamekuwa Wenye Visiwa na Wenye Visiwa ( Nartive Zanzibari) Wamefanywa Wageni Wakaazi.

Leo mimujisahau kwamba Munapoiacha Milango ya Visiwa Wazi ni kwamba Munaibebesha Serikali Mzigo?

Kuna Wawakilishi wengi waliwahi kulisemea hili katika Baraza la Uwakilishi hata kutaka nafasi za kazi Wapewe Wazanzibari kwanza. Kama Nchi nyengine za Africa na Ulaya wanavofanya. Lakini Offcourse Walionekana Wapinzani. Leo Hii Serikali haramu ya CCM maji yameshawafika shingoni, Wanaanza kulalamika ati Zanzibar ina Idadi ya Watu wengi kwasababu Kina mama na kina baba hawataki Uzazi wa Mpangilio.

MAONI na USHAURI KWA WAZANZIBARI WOOTE WA UNGUJA NA PEMBA.

Ni marufuku kwa Mzazibari yoyote yule alie Muislamu kufanya Uzazi wa Mpangilio. Hii nikwasababu kwamba Population ya Waislamu inazidi kushuka siku hadi siku hasa katika Visiwa Vyetu na Kuchukuliwa na Population ya Wakristo na watu wa Medhehebu Mengine. Hivo tunatakiwa KIDINI tuachane na Mfumo Kristo ambao Ndio Ulioanzisha Ku Control Idadi ya WATU hasa katika Nchi za KIISLAMU. BIRTH CONTROL history haikuja Ki- Humaniterian bali imekuja kwa ajili yakupunguza populationa ya Waislamu na Sio jengine.

2. P Pillers au Dawa za Uzazi wa Mpangilio Sio Salama: Ni Marufuku kwa kila Mzanzibari aliekuwa Muslamu kuacha mara moja kutumia Dawa za PP au LUP, Au Kuchoma Shindano za Majira. Dawa hizi zoote niliozitaja zina SIDE IFFECT yaani zina matatizo yakukuza Saratini katika Muili wa Binaadamu kama vile CANSER ya Fuko la Uzazi n.k. Hata hao Wazungu Wenyewe siku hizi hawatumii Uzazi wa Mpangilio Tena Wana njia zakuziba Fillopian Tube na baadae huifungua kwa kufanya Miner Operation.

Nawaomba Wanawake na Wanaume wa Kizanzibari musiruhusu Wake zenu Kupangiwa Uzazi. Hio ni Agenda ya Mfumo Kristo Kutaka Kupunguza Idadi ya Waislamu Visiwani. Na Ushahidi Upo. Tumeona Ongezeko la Wanyamwezi wenye Madhehebu ya Kikristo Wakivamia maeneo ya TUNGUU. Vitongoji Pemba, Makangale. Pwani Mchangani, Fumba na sehemu nyingi nyengine amabzo hiupata Magofu ya Bure ya Viongozi wa CCM.

3. Uzazi wa Mpangilio sio suluhisho lakutatua matatizo ya kijamii nakuipunguzia Serikali gharama, Uongozi bora na usiokuwa na Rushwa ukisaidiwa na ubunifu wa Kazi na miundo Mbinu ndio Suluhisho la Kupunguza matatizo ya Jamii. Since our population in Zanzibar are less than 2 million. Mfumuko wa Watu Ni Uongozi haramu ulioweka viongozi Wasiokuwa na Uzalendo wala Vission ya Maendeleo ya Visiwa Vyao.

Population hii iliozidi inachangiwa na Ndugu zetu wa Damu ambao Wanamiminika ( ATI) kuja kutafuta maisha Bora Zanzibar. Nashangaa MaTI KUOMBWA SANDA. Ikiwa Tanganyika Maisha ni Magumu bac Visiwani yamezidi Ugumu zaidi. Zamani Watanganyika Waliofeli Madarasa ya Saba Wakija Visiwani Kupata Elimu ya Bure . Sasaivi Kila kitengo Cha Biashara kinachukuliwa na Watanganyika na hatimaye Kuimaliza population ya Watu Wacahache wa Kizanzibari Waliobakia.

Chonde Chonde Wazanzibari na Uzazi wa Mpangilio. Njaa mulionayo na Matibabu Mabovu pamoja na Udhalimu Unaofanywa na Serikali Haramu hamutoweza Kuishi hata miaka 2 kama mutajitia Ujuwaji wakula MAJIRA. Chonde Chonde Wazanzibari.

ZAANENI ILI TUWE WINGI tuvilinde Visiwa Vyetu. Hao wanaokaaa kwenye Majukwaa Wakawapigia Kelele Uzazi Wa Mpangilio Wana Interest Zao katika Serikali Hii Haramu na Sio kama Wanawatakia Kheri Wazanzibari na Visiwa vya Zanzibar