SIO SIRI: Serikali za CCM zina Mfumo Kristo, Ubaguzi kwa atakae zipinga

Asaallamu aleikhum warahmatullahi ndugu zangu Wazanzibari/Watanganyika na wale wanachama au wapenzi wa vyama vya siasa. Ama mimi sina budi ila kumshukuru Allah( SW) kwakunipa afya na wakati wakuandika makala hii. Kabla sijaendelea kuandika , napenda niwaombe RADHI wale ndugu zangu wenye Dini isiokuwa ya Kiislamu. Lengo na madhumuni ya makala hii sio kueneza chuki za kidini bali nikusema ukweli wa yale tunayo yaona ynaendelea kutendeka katika Siasa zetu hapa Tanzania/Tanganyika na Zanzibar. Sio hivo tu, hii pia inaweza kuwa ni elimu kwetu sisi wananchi hasa wale watoto wa Wafalme wa chama cha CCM ambao wanatayarishwa kuchukuwa Serikali yao na kuendelea Kututawala Maisha. Katika makala hii wanaweza wakajirekebisha wasirudie makosa yaliofanywa na baba zao au babu zao, au kuepukana kushangilia siasa ambazo zitatugawa kidini, kwani hakuna mgogoro au vita mbaya kama vita ya kidini.

Katika miaka hii 4½ nimekuwa nikijiuliza sana masuali nakufuatilia habari mbali mbali za siasa zinazoendelea humu East Africa. Bila yakuacha ku evaluate kwa kina maendeleo ya kijamii yaliopo au yanayoendelea kwa kasi katika nchi nyingi za East Africa ikiwemo Tanganyika. Offcourse nikiangalia kwa upande wa nchi ya Visiwa vya Zanzibar au ukanda wa pwani katika ukanda wa Mombasa, Mtwara, Mafia, Kilwa na Tanga hupata mashaka na huzuni kubwa kwa uchakavu mkubwa wa nchi au Visiwa hivi. Bila yakudanganya kwa kila Mtanganyika mwenye akili yake timamu na mwenye kutafuta elimu basi anaijuwa kwamba Visiwa vya Zanzibar na mwambao wake wa East Africa vipo kabla ya Tanganyika au African Continet kukatwa mipaka na kutawaliwa. Zanzibar Empire zilikuwa ni nzuri kabla na wakati wa ukoloni. Hakuna budi kukubali kwamba Siasa ndio zinazoleta mfumo mzuri au mfumo mbaya wa maisha na maendeleo ya nchi. Na siasa hizi hizi ndizo zinazo sababisha kuanguka au kunyanyuka kwa Nchi na uchumi wake. Siasa za CCM Tanzania hazina mfumo wake uko katika Ukristo na kuboresha sehemu za Wakristo, CCM haina lengo za kuzinyanyuwa Nchi au Mikoa inayokaliwa na Waislamu wengi hio sio siri.

Mfano mmoja mkubwa ni kile kinachoitwa ” Mgogo wa CUF ” ambao kwa watu wengi wasiokuwa na Chama kama mimi; wanachoka kusikia malumbano baina ya Lipumba na wafuasi wa Maalim au Maalim na Lipumba. Hata hivo tunatakiwa CC wananchi tusio na vyama tutafakari siasa za Tanzania zinavoendelea na tuwe katika watu ambao tunaweza (miongoni) mwetu kuleta mabadiliko mazuri ya nchi au jamii zetu. Kwasababu hata kama wewe sio mpezi wa chama chochote cha siasa, lakini siasa ni moja ya mfumo wa maisha yetu ya kila siku. Na siasa zinapokuwa chafu basi zinatuathiri wananchi wote, pale siasa zinapokuwa nzuri pia huwanufaisha wananchi wote.

Mgogoro uliopandikizwa katika CUF, wale watu waliopiga kura zao na kuwachagua wabunge au wawakilishi wao, walifanya hivo kwa ahadi walizopewa. Pale wanapowaona wabunge au wawakilishi wao hawakutimiza zile ahadi zao hapo ndio wananchi hawa huwa hawatendewi haki. Na siasa hizi humuathiri hata mwananchi aliekuwa hayuko katika vyama. Siasa Chafu na za kikatili za CCM Tanzania zimewafanya wabunge au wawakilishi halali wa Zanzibar au Muungano kutowawakilisha wananchi wao. Huu ni ubaguzi mkubwa sana kuwaona CCM wanawanyika wawakilishi au wabunge wa vyama vyengine kuzungumza na watu wao katika majimbo au mikoa. Na wakubeba lawama hizo sio mwengine ila ni Serikali ya CCM na Mfumo wake Kristo ambao una upendeleo wa kidini.

Nasema hivi nikiwa na Mifano :

Kwa nini CCM wamepandikiza mgogoro katika CUF na sio katika CHADEMA, ACT Wazalendo or vyama vyengine vya Siasa?

1.Serikali ya CCM Tanganyika na ile ya wanywa Damu kule Zanzibar wamepandikiza mgogoro wa CUF kwasababu hawataki kukiona Chama chenye wafuasi wengi Waislamu kinakuwa kikubwa kuliko CCM au chama chengine. Kwani CUF kama itachukuwa nafasi kubwa ya ubunge na uwakilishi au Udiwani bunge linaweza kuwa na ½ ya wakristo na ½ waislamu, na ikiwa hivo ndio npale Waislamu wataweza kufanikiwa kupata mahakama zao za KADHI ambazo zinaweza kushuhulikia masuali ya urithi, ndoa na mambo mengine ambayo hucheleweshwa na mahakama za kawaida. This is simple. Jengine ni Kwamba CUF ilikuwa imeshinda Uchaguzi wa 2015 Zanzibar, lengo la CUF nikutaka Muungano wa Serikali 3. muungano ni Mfumo wa Ukristo ambao lengo lake niku uwa Uislamu kwa gharama zozote zile. Na ndio maana utaona kila palipokuwa pana popolation kubwa ya Waislamu basi kwa muono wa Serikali ya CCM na Mfumo wake Kristo pahali hapo hapatakiwi kuwa na maendeleo yoyote. Na tumeoona jinsi Pemba inavouliwa siku hadi siku, bahati mbaya Wasaliti wakubwa ambao wanausaidia mfumo huu Kristo ni akina Ibrahimu Lipumba (ATI) Alhajj, Nassor Sefu, Halifa nk.

Kwanini Lipumba akubali kutumiliwa na Sio Welbraham Slaa au Watu wengine wasio waislamu kutoka CUF?

2.Lipumba ni muislamu alekuwa ana njaa ya fedha na hakukinai, waswahili wanasema “ukitaka kumtoa mtoto wako uchawini basi unatakiwa wewe mzazi umuanze kumpiga. Na Lipumba kwavile Waislamu wengi wa Tanganyika imani zao kidini ni ndogo ameweza ku kubali kutumika kufanya hivyo kama walivokubali kutumika wale Mashkhe waliopigania Uhuru wa TANU, walishawishiwa na Nyerere kuia East African Muslim Association na kuunda BAKWATA chombo ambacho hakina thamani ya senti tano. EAMA ilikuwa ikitoa Elimu kwa watoto wa Kiislamu na Kikristo wakati wa ukoloni. Lakini ilipokuja Suali la kuvunja umoja huo Waislamu wa Tanganyika hawakujali walikubali kuiua kumbe hawajui kwamba Nyerere alikuwa na target yakuendeleza Kanisa na Mfumo Kristo. Sasa Welbraham Slaa ni mkristo na Padri haiwezekani mfumo Kristo umtumilie Mkristo kukiuwa chama ambacho kina Wakristo wengi na Kanisa kina kikubali chama hicho. Na Mfomo CCM Kristo walivoona kwamba Slaa hatakuwa safe Mapadri wenzake walimuomba Magufuli ampe cheo Slaa na amepewa Ubalozi Nchini Sweeden.

Lipumba ni mmoja katika Watanganyika waislamu ambao hawajitambui, na chuki zake za Kinyamwezi dhidi ya Watu wa Pemba zimemzidisha kumfanya anunuliwe. Lipumba ni Mtanganyika katika Watanganyika anaetoka katika Kabila lilokuwa ni dogo sana na dhaifu kielimu na kimadhehebu. Tunawaona Wanyamwezi wengi wanaokuja kulima lima kule Zanzibar na kuingia kuokota okota karafuu katika mashamba. Unapowalipa Hela zao wanaweza kuzitumia siku moja zote kwa vitu visivo maana. Lipumba kabila yake na Magufuli haina tofauti. Sio kama Kabila ya Wachaga na Wanyakyusa ambao wako very Well interms of keeping up of their Education, wealthy and custommery Law.

Kwanini maalim Sefu kwa upande wa Zanzibar awe ni mwiba kwa Wafalme wa CCM na kwa upande wa Tanganyika awe Mh. Tundu Lissu awe mwiba wa ufalme wa CCM?

3.Maalim Sefu ni mwiba kwa upande Zanzibar kwasababu maalim Sefu ni Mzalendo na ana uchungu na Zanzibar. Licha yakuwa ana mapungufu yake na amefanya makosa mingi lakini yule baba wa watu ni muungwana, na aliekuwa hapendi Rushwa. Ni kiongozi huyu tuu aliekaa katika Serikali za CCM ambae ameondoka bila yakuwa na senti ya serikali ambayo ameipora au kuitumia Vibaya. Sasa Nchi inapopata raisi kama huyu mabadiliko ya kimaendeleo huweza kupatikana kirahisi na kuwatia aibu Wafalme wa CCM na mfumo Kristo uliotutawala miaka 57 sasa bila yakuona maendeleo ( hasa kwa upande wa Zanzibar)tumerudi nyuma miaka 50 kuliko tulikokuwa.

Mh. Tundu Lissu ni Mkatoliki ( I respect him with his religion) lakini licha yakuwa ni Mkristo ni Mtu ambae amemshiba Mungu katika dini yake. Na kwa ajili ya elimu yake ya Sheria, Mh Tundu Lissu haogopi kuhoji madhambi na ubadhirifu wa fedha za Umma unaofanywa na Mfumo Kristo. Mh. Tundu Lissu anweza hata kuongoza Nchi zenye Serikali ya Kiislamu kwa Imani yake ya Dini ya Kikristo na Ukweli waki juu ya Hakki. Na hio ndio Sababu moja kubwa watu kama Mh. Tundu Lissu hawatakiwi katika Mfumo dhalimu wa Ukristo ambao una upendeleo na ubaguzi ndani yake.