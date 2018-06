*KUTOKA MAHAKAMA KUU KANDA YA DAR ES SALAAM JUNE 6, 2018*:

*SHAURI KUHUSU RITA KUENDELEA KESHO TAREHE 7 JUNE, 2018*;

THE CIVIC UNITED FRONT

[CUF-CHMA CHA WANANCHI]

TAARIFA KWA UMMA NA VYOMBO VYA HABARI KUHUSU MASHAURI YA CUF;

1. Wakili Mkuu wa Serikali Gabriel Malata ashindwa kujibu hoja za Msomi Wakili Peter kibatala.

2. Mashaka Ngole aingia mitini Shauri la kupinga Uchaguzi FEKI wa Lipumba na genge lake. Baada ya Kipigo cha Tarehe 30 June MAHAKAMA KUU KUZUIA RUZUKU KUTOLEWA.

Katika Mahakama Kuu ya Tanzania Kanda ya dare s Salaam Jana tarehe 5 June, 2018 kulipangwa kusikilizwa shauri la Msingi Namba 143/2017 linalohusu Wabunge 8 na Madiwani 2 wa CUF dhidi ya Lipumba na Wenzake. Mbele ya Mhe Jaji Mwandambo, Wakili Mkuu wa Serikali ameshindwa kuwasilisha majibu (Counter Affidavit) ya hoja za Wakili Msomi Peter Kibatala alizowasilisha Mahakamani hapo[Submission in Chief], kama ilivyopangwa na kuagizwa na Mahakama. Lakini pia ameshindwa kuhudhuria mbele ya Mahakama kusikiliza shauri hilo. Wakati huo huo Wakili wa Lipumba Mashaka Ngole amewasilisha Pingamizi [Preliminary Objection] juu ya shauri hilo. Baada ya majadiliano Mahakama imepanga kuendelea kusikiliza shauri hilo Tarehe 20 June, 2018.

Shauri la Kupinga kufanyika kwa UCHAGUZI FEKI wa Lipumba na Genge lake:

Leo Tarehe 6 June, 2018 Mbele ya Jaji Sameja ilipangwa kusikilizwa Pingamizi lililowekwa na Wakili wa Lipumba Mashaka Ngole, hata hivyo leo baada ya kuitwa shauri hilo Ngole hakutokea Mahakamani. Baada ya majadiliano na kutokana na Ratiba ya Jaji shauri hilo limepangwa tena kuitwa kwa kusikilizwa tarehe 29 June, 2018. Baadhi ya wadau wameieleza kurugenzi ya habari kuwa Mashaka Ngole alionekana akizurura mitaa ya Buguruni akiambatana na baadhi ya wafuasi wa genge la Lipumba.

SHAURI LA RITA KUENDELEA KESHO TAREHE 7 JUNE, 2018;

Kesho saa 3 Asubuhi Mbele ya Mheshimiwa Jaji Dyansobera shauri Namba 13/ 2017 Ally Saleh dhidi ya RITA, Lipumba na wenzake litaendelea katika hatua ya kuendelea kutoa ushahidi [Cross Examination] Mheshimiwa Joran Bashange.

MAPAMBANO YA KISHERIA YANAELEKEA MWISHO. Tujitokeze kwa wingi Wanachama na Viongozi wote wa CUF na kwa wakati bila kukosa. Upatapo taarifa hii mjulishe mwenzio.

*THE NEW, STRONG AND VIBRANT CUF IS COMING BACK SOON*

*HAKI SAWA KWA WOTE*

Imetolewa Leo Tarehe 6 June, 2018 na Kurugenzi ya Habari;

*Maharagande*,

*NMHUMU*