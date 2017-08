TAARIFA RASMI YA CUF JUU YA MAAMUZI YALIYOTOLEWA LEO TAREHE 25/8/2017 NA MAHAKAMA KUU

MBELE ya JAji Lugano Mwandambo leo tarehe 25/8/2017 imetoa maamuzi madogo juu ya Pingamizi lillowekwa na Mwanashera Mkuu wa Serikali katika shauri la madai namba 479/2017. Katika mapingamizi hayo matatu, moja lilikuwa ni uwezo wa mahakama kulisikiliza shauri hilo. Pili, Kifungu 65CPC kilchotumika ilidaiwa kuwa sio sahihi. Tatu, Hoja ya Muhimili wa Bunge kutoingiliwa.

Kwa upande wa Mawakili wote wa Lipumba wameshindwa kuwasilisha maelezo ya mapingamizi yao kwa maandishi (written submission) kama ilivyopangwa ratiba hiyo tarehe 15/8/2017, kwamba tarehe 18/8/2017 walalamikiwa wenye mapingamizi (Lipumba na Wenzake, AG, NEC, BUNGE, Wakurugenzi wa Halmashauri Temeke na Ubungo) wawe wamewasilisha mapingamizi yao na kuwa-save waleta maombi/Applicant (wabunge) na Applicant wanapaswa kujibu mapingamizi hayo mpaka tarehe 21/8/2017 na AG kuwasilisha hoja zake tena tarehe 22/8/2017 na leo tarehe 25/8/2017 imepangwa kutolewa maamuzi.

Mahakama ilianza kwa kueleza historia ya shauri hilo tangu kuwasilishwa mahakamani hapo na kwamba walalamikiwa wengine hawakuweza kuwasilisha mapingamizi yao kama ilivyopangwa. Aidha AG aliondoa pingamizi namba moja hapo juu kwa kutotoa maelezo ya pingamizi hilo katika hoja za maandishi walizowasilisha.

MAAMUZI YA MAHAKAMA LEO:

1. Kifungu kilichotumika ni sahihi na hivyo kulitupa pingamizi namba moja kwa kuwa Mwanasheria ameshindwa kueleza ni kifungu kipi kinastahiki kama sio hicho.

2. Kuhusu hoja ya muhimili wa bunge kutoingiliwa Mhe. Jaji ameeleza Dhana ya mgawanyo wa madaraka kwa Bunge,(Parlamentary) Mahakama (Judicial) na Serikali (Executive)

(The concept of separation of power) na kwamba mahakama haijaombwa kuingilia muhimili wa bunge bali kuna mgogoro wa uongozi kati ya CUF na wanachama wake waliokuwa na nafasi za uongozi wakiwa ni wabunge. Kazi ya Bunge ni kutunga sheria na Mahakama ni Kutafsiri Sheria kwa mujibu wa katiba 107A. Mahakama haiwezi kuingilia muhimili wa bunge pale unapotekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria isipokuwa kama unakwenda nje ya mamlaka yake kwa mujibu wa sheria. Hakuna muhimili wa dola ambao hauwezi kupingwa mahakamani. hakuna kifungu cha sheria makhsusi kinachoizuia mahakama kutekeleza wajibu wake. Mgawanyo wa madaraka kwa mujibu wa ibara ya 4(1) (4) cha katiba umeelezwa vizuri. HAYA NDIO BAADHI YA SEHEMU YA NUKUU ZA MAAMUZI YALIYOTOLEWA NA MAHAKAMA.

Mahakama imepanga Jumatatu Tarehe 28 August, 2017 kusikiliza maombi Rasmi yaliyowasilishwa mahakamani hapo kuomba Zuio na kuhifadhi hali iliyopo sasa. (Temporary Injunction and to maintain Status Quo).

MWISHO;

Shauri la MSINGI NAMBA 143/2017 LIMEPANGWA KUTAJWA/KUSIKILZWA TAREHE 31/8/2017

CUF NI TAASISI IMARA, YENYE VIONGOZI MAKINI.

HAKI SAWA KWA WOTE

Imetolewa leo Tarehe 25/8/2017

