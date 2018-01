TUJIFUNZE KUTOKA KWA MAALIM SEIF;

Maharagande

Maalim Seif Sharif Hamad kwa taaluma ni [Political Scientist] anajua namna ya kuyaendea masuala ya kisiasa. Hili la Lowassa na JPM ni suala la kawaida sana katika mawanda ya kisiasa kwa wanaojua namna Siasa inavyofanyakazi kwa nyakati tofauti tofauti. Siasa ina uhai na mizania. Uhai huo ndio unaopelekea kutokea kwa MIGEUKO na au MABADILIKO na kuwa na MAJIRA makhsusi [yaani; mkondo wa kisiasa upitia katika majira ya kiangazi, ukame, masika, vuli nakadhalika] hali hii huitwa ‘Game of Dynamism’.

Suala hili Halikupaswa kuchukuliwa kwa Taharuki kama ilivyojitokeza. Vyama vya siasa Lazima tuwe na upeo wa ufanyaji wa SIASA KUBWA. Sio wote tuwe katika kiwango kimoja cha uendeaji wa mambo. Lazima viongozi wachukue wajibu wao wa kuwaongoza wafuasi katika kufikia Malengo na Maslahi mapana ya Taasisi zetu na Taifa kwa ujumla. Hii ndio inaitwa Exra-Ordinary Thinking or Paradigm Shift’. Mambo makubwa hufanywa na watu wenye The highly profile Political Figure. The Great Thinkers.

Wakati Viongozi hawapaswi kuwa na mihemko ya kisiasa inayotokana na jumbe post’ za Mitandaoni. Huku kunakuwa kama ni kukosa Agenda ya kudumu. Viongozi wenye Agenda lazima watabakia katika mstari sahihi kuelekea katika lengo, hawa ndio viongozi wenye maono sahihi ya mbali [Visionary Leader].

Lazima tuwe na watu wa aina tofauti tofauti ndani ya Taasisi zetu. Wenye Lugha kali [wakali], na wenye Lugha laini [wapole].

Kauli alizotoa ENL kwa JPM haziondoi ukweli wa matatizo yaliyopo nchini ambayo kila mmoja wetu anajua fika vipi hali ya uchumi, siasa na usalama ilivyo na mashaka makubwa. Taarifa ya IMF na mengine ya kimataifa ni ushuhuda wa hilo.

Ili kujenga afya ya vyama vyetu kuelekea MABADILIKO WAYATAKAYO WATANZANIA. Lazima tujisahihishe na kujielekeza [Focus] katika kuzijengea uwezo wa kutosha Taasisi zetu kumudu kukabiliana na Changamoto zinazojitokeza na kuwa na mfumo madhubuti wa udhibiti wa utoaji wa Taarifa rasmi za Chama husika katika masuala makhsusi pale yanapojitokeza.

Wananchi wanaijua nchi yao na yanayoendelea. Hawadanganyiki kwa vyovyote vile. Matumizi ya mabavu ya vyombo vya dola ndio silaha ya mshindani wetu. Tujipange vyema kukabiliana na MSHINDANI WETU MKUU.

Tujifunze ufanyaji wa SIASA KUBWA, siasa za Uongozi, Siasa za kimadaraka [POWER- The capacity or ability to direct or influence the behavior of others or course of events] kupitia Maalim Seif Sharif Hamad.

Mwalimu Nyerere aliwahi kusema;

“ Mtu akikuambia/kukushauri jambo la kipuuzi na yeye anayekwambia anajua kuwa jambo hilo ni la kipuuzi, ukimkubalia ANAKUDHARAU…”

14/1/2018

